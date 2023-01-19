Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Квартиры для переселенцев из аварийного жилья в Саратове построят на шести улицах

В Саратове определены шесть участков под строительство новых домов в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщила глава города Лада Мокроусова.

По ее данным, заключены муниципальные контракты на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной документации для строительства. Участки выделены в Заводском (на 812 квартир) и Ленинском (на 643 квартиры) районах.

Возведение жилья для переселения из аварийного фонда запланировано на улицах Малая Елшанская, 2-я Степная, Брянская, 1-й Кавказский тупик, 1-й проезд Энергетиков, Южно-Зеленая.

В этом году в рамках программы будут расселены 70 аварийных многоквартирных домов общей площадью 60 тыс. кв. м, новое жилье получат почти 1,5 тыс. семей.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...