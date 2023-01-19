Квартиры для переселенцев из аварийного жилья в Саратове построят на шести улицах

В Саратове определены шесть участков под строительство новых домов в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщила глава города Лада Мокроусова.

По ее данным, заключены муниципальные контракты на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной документации для строительства. Участки выделены в Заводском (на 812 квартир) и Ленинском (на 643 квартиры) районах.

Возведение жилья для переселения из аварийного фонда запланировано на улицах Малая Елшанская, 2-я Степная, Брянская, 1-й Кавказский тупик, 1-й проезд Энергетиков, Южно-Зеленая.

В этом году в рамках программы будут расселены 70 аварийных многоквартирных домов общей площадью 60 тыс. кв. м, новое жилье получат почти 1,5 тыс. семей.

Марина Ковалева