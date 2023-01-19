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«Камский кабель» подвел итоги 2022 года

Прошедший год для «Камского кабеля» выдался динамичным и плодотворным. Главным событием стал юбилей – 17 июня компания отметила свое 65-летие. В 2022 году «Камский кабель» получил ценные награды, расширил номенклатуру продукции, подтвердил ее высокое качество, принял участие в значимых проектах, выставках, семинарах, а также укрепил курс на импортозамещение.

Важные достижения и поводы для гордости «Камского кабеля» за 2022 год:

• Освоено 11 новых типов продукции. Среди них – огнестойкие кабели для систем пожарной и охранной сигнализации, судовые кабели нового поколения, гибкие силовые теплостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины для подвижного состава метрополитена, компактированные неизолированные провода для ЛЭП.
• Традиционной победой завершилось участие «Камского кабеля» в конкурсе программы «100 лучших товаров России» – званий «Дипломант» и «Новинка» удостоен неизолированный компактированный провод для воздушных линий электропередачи – АСп 185/29.
• По итогам рейтинга «Инвестэнерго-2022», предприятие подтвердило статус лучшего поставщика для компаний электроэнергетической отрасли.
• «Камский кабель» получил очередной сертификат в Системе добровольной сертификации «Интергазсерт» на кабели управления и контроля. Этот документ является пропуском к участию в конкурсах, закупках и работах на объектах компании ПАО «Газпром».
• Центральная заводская лаборатория «Камского кабеля» успешно прошла внешний аудит и подтвердила свою компетентность.
• Представители компании посетили крупную отраслевую выставку Cable & Wire Fair 2022 в Нью-Дели, форум «Судостроение в Арктике», первый Всероссийский морской конгресс. Поделились десятилетним опытом в области импортозамещения на отраслевом совещании главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ, а также на Российском международном энергетическом форуме.
• Стенды, приуроченные к своему 65-летнему юбилею, «Камский кабель» представил на крупных отраслевых выставках и форумах: Cabex, «Нефтегаз-2022», «Уголь России и Майнинг», XI Петербургский международный газовый форум, «Нефть и газ, химия. ТЭК», «Рудник Урала – 2022».
• Франшиза «Камского кабеля» удостоилась звания лауреата рейтинга «500 лучших франшиз – 2022» по версии портала для предпринимателей Businessmens.ru, а также заняла третье место в категории «Инструменты и оборудование».
• За 2022 год магазины по продаже кабелей, проводов и электротехнических товаров под брендом «Камкабель» открылись в семи городах России. Сегодня розничная сеть «Камского кабеля» насчитывает более 30 торговых точек.
• Представители компании приняли участие в московской конференции выпускников государственной образовательной программы «Лидеры производительности», после чего экспертная группа Центра повышения производительности посетила производственную площадку «Камского кабеля», чтобы ознакомиться с его успехами.
• 11-е место занял «Камский кабель» в рейтинге топ-300 крупнейших предприятий Пермского края. В рейтинге аналитического центра «Эксперт» компания заняла 84-е место в топ-400 предприятий Урала и Сибири.
• «Камский кабель» вошел в топ-50 лучших работодателей по данным платформы hh.ru, а по критерию оценки «Самые лояльные сотрудники» предприятие оказалось на 2-й строке.

• Предприятие выступило партнером экологического фестиваля «Природа города».

В 2023 году «Камский кабель» нацелен на разработку, производство и поставку надежной инновационной кабельно-проводниковой продукции на предприятия и объекты всех основных сфер экономики. Ожидается участие компании в крупных отраслевых выставках, форумах, семинарах, а также расширение розничной сети фирменных магазинов.

«Камский кабель» находится в постоянном развитии, чтобы снова и снова подтверждать свою высокую позицию в кабельной отрасли России.

ООО «Камский кабель»

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