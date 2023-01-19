Самарская область вошла в десятку лидеров Национального туристического рейтинга по итогам 2022 года. Исследование провел журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Авторы рейтинга оценили развитие внутреннего и въездного туризма, туристическую привлекательность российских регионов, их туристический потенциал и популярность среди отечественных и иностранных туристов. Самарская область попала в группу лидеров и заняла десятое место в рейтинге, набрав 101,1 балл.

Первое место в рейтинге остается у Краснодарского края. В десятку лидеров также попали Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Республика Крым, Нижегородская область, Приморский край, Алтайский край и Татарстан.

Андрей Сазонов