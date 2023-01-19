Экс-сотрудницу Ространснадзора в Удмуртии осудили за незаконную выдачу свидетельств для перевозок опасных грузов

В столице Удмуртии экс-сотрудницу территориального подразделения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) осудили за служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, женщина выдавала свидетельства на право осуществления перевозок опасных грузов автомобильным транспортом водителям предприятий без проведения аттестационных экзаменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего женщина выдала более 80 таких свидетельств в период с 2019 по 2020 года. За данную услугу она получила больше 1 млн руб. незаконных вознаграждений.

Свою вину женщина признала. Суд приговорил ее к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.