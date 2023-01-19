Экс-сотрудницу Ространснадзора в Удмуртии осудили за незаконную выдачу свидетельств для перевозок опасных грузов

В столице Удмуртии экс-сотрудницу территориального подразделения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) осудили за служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, женщина выдавала свидетельства на право осуществления перевозок опасных грузов автомобильным транспортом водителям предприятий без проведения аттестационных экзаменов.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Всего женщина выдала более 80 таких свидетельств в период с 2019 по 2020 года. За данную услугу она получила больше 1 млн руб. незаконных вознаграждений.
Свою вину женщина признала. Суд приговорил ее к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.