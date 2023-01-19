Автобусы в Челябинске оснастят системой интеллектуального мониторинга пассажиропотока

В Челябинске автобусы оборудуют комплектами интеллектуального мониторинга пассажиропотока. В первом квартале 2023 года оснастят первые 40 машин, сообщает администрация города.

Ожидается, что новая система подсчета мониторинга позволит получать информацию о реальном числе пассажиров, востребованности маршрутов и загруженности автобусов в определенные интервалы времени. Также интеллектуальная система поможет выявлять безбилетников. С помощью этих данным можно будет оптимизировать маршрутную сеть и график движения транспорта на каждом маршруте с учетом дней недели, сезонов и других факторов.