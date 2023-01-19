В Казани с преподавателя требуют взыскать полученные взятки

Прокуратура Приволжского района Казани требует взыскать с преподавателя одного из городских вузов полученные им со студентов взятки. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что мужчина в 2017-18 годах получил от студентов через посредника 220 тыс. руб. взятки, взамен пообещав положительные результаты во время сдачи зачетов и экзаменов. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество» (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и «Служебный подлог» (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Но суд прекратил дело в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Помимо взыскания средств прокуратура потребовала от суда признать передачу взяток мужчине недействительной сделкой. Иск ведомства в данный момент находится на рассмотрении.

"Ъ-Казань"