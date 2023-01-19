Госдолг Удмуртии за 2022 год вырос на 5,7 млрд рублей

Государственный долг Удмуртии на 1 января 2023 года составил 68,75 млрд руб. Это на 5,69 млрд руб. больше показателя за предыдущий год, сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

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В структуре госдолга региона объем бюджетных кредитов составляет 93% или 63,75 млрд руб., а обязательства по ценным бумагам — 7% (5 млрд руб.). Госдолг в 2021 году на 84,2% состоял из бюджетных заимствований, еще по 7,9% составляли коммерческие кредиты и обязательства по ценным бумагам.

Отметим, что в июне прошлого года Удмуртии из федерального бюджета предоставили кредит в размере 10,69 млрд руб., в результате чего был полностью погашены коммерческие заимствования.

Расходы на обслуживание долга за 2022 год составили 775,6 млн руб., что на 974 млн руб. ниже уровня 2021 года. Просроченная задолженность по госдолгу и расходам на его обслуживание отсутствует.

