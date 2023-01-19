Нижегородская компания поставит московскому перевозчику автобусы на 5,7 млрд рублей

Группа компаний «Современные транспортные технологии» (СТТ, дистрибутор ГАЗа) выиграла тендеры на поставку «Мострансавто» 575 автобусов на общую сумму 5,75 млрд руб., сообщается на портале госзакупок.

СТТ поставит московскому заказчику 250 городских низкопольных автобусов среднего класса за 3,54 млрд руб. (две закупки, стоимость незначительно снизилась в ходе торгов) и 325 городских автобусов малого класса за 2,21 млрд руб. (контракт заключен по начальной стоимости).

Транспорт должен быть новым и оснащенным системами информирования пассажиров, видеонаблюдения, кондиционирования и отопления.

ГК СТТ – эксклюзивный дистрибутор брендов коммерческой техники и запасных частей ГАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ. По данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде в августе 2021 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Директор — Олег Марков. Компания принадлежит ОА «Автопремиум», которым владеет «Машинвесткапитал» (учредитель – научно-информационный центр «Планирование. Экономика. Управление» Минпромторга РФ). Финансовая отчетность не опубликована.

Елена Ковалева