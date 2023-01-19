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WWF будет выдавать фермерам из Тувы новых животных взамен съеденных барсами

По решению всемирного фонда дикой природы (WWF) чабанам, чьих животных съели хищники, будут выдавать новых. Об этом сообщил старший координатор проектов WWF в России Александр Карнаухов на пресс-конференции в четверг. «В 2022 году было заключено соглашение между Всемирным Фондом дикой природы, особо охраняемыми природными территориями, которые работают в местах обитания снежного барса, и министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тува», - сказал Карнаухов.

По его словам, пока ни одного возмещения не было. При этом подразумевается, что программа будет носить долгосрочный характер.

Основная задача этого шага – сохранить популяцию снежных барсов, которых в начале 2022 года было 75 особей, в Республике Алтай - 43-44.

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Лолита Белова

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