На Кубани за сутки выявили 51 случай заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом. Среди заболевших 30 женщин и 21 мужчина.

В Краснодаре выявили 12 случаев заболевания, в Сочи — восемь. В Новороссийске заболели шесть человек, в Калининском районе — четыре. В Приморско-Ахтарском муниципалитете отметили три случая заболевания. В Армавире, Кореновском, Кущевском, Мостовском и Тимашевском районах зарегистрировали по два эпизода. По одному новому пациенту выявили в Горячем Ключе, Выселковском, Кавказском, Каневском, Новопокровском, Староминском, Тихорецком и Успенском районах.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае COVID-19 подтвердили 344 467 случаев заболевания. Из них 333 032 человека выписали с выздоровлением, 11 139 спасти не удалось.

Анастасия Донскова

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