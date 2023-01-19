Пушкинскую набережную в Таганроге благоустроят за 700 млн рублей

Стоимость реконструкции Пушкинской набережной в Таганроге составит 700 млн руб., сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на управление развития туризма и межрегиональных связей минэкономразвития Ростовской области.

По информации ведомства, первый этап реконструкции планируют завершить в сентябре 2023 года — ко дню празднования 325-летия Таганрога. На данном этапе будет благоустроено 3,5 га территории набережной за 365 млн руб. Инвестором должно выступить ПАО «Газпром».

Общая же площадь работ составит 20 га. Протяженность прогулочной зоны должна составить 2 км. Сегодня ведется разработка проекта берегоукрепления набережной.

Анастасия Назарова