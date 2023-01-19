Из-за коммунальной аварии абоненты двух районов Саратова остались без воды

Жители двух районов Саратова сегодня ориентировочно до вечера остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отключение связано с проведением силами ООО «КВС» аварийно-ремонтных работ на водоводе d1000 мм по улице Блинова, 35. Из-за этого ограничена подача воды абонентам, подключенным к котельным по ул. Черниговская, 184, Танкистов, 191, Гуселка, 1.

По информации администрации Кировского района, в зону ограничения попали абоненты, расположенные в границах улиц Порядковая – Зерновая – Агрономическая – Плодородная, микрорайоны 1А, Олимп, Ласточкино, Семхоз, улицы Блинова (дома №№29-35, нечетные номера домов; 52, 52а, 52б, 52в), Танкистов (дома №№89-213), Романтиков, Гусельский проезд, Полевая, Черниговская (от ул. Полевая до 1-го пр. Танкистов), частные дома в СНТ «Электрик-65», «Березка», «Дружба», «Дружба-2», «Мичуринец».

В зоне отключения находятся детские сады № 211, 200, 255, 178, школа № 71 и медико-биологический лицей.

Работы планируют завершить к 20 часам, для жителей планируется организовать подвоз воды.

Марина Ковалева