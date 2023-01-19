В Башкирии могут ввести субсидии для местных экспортеров

Правительство Башкирии планирует ввести для предпринимателей субсидии на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой товаров на экспорт в 2023 году. Проект постановления правительства республики находится на этапе общественных обсуждений до 26 января.

В случае принятия постановления, субсидии будут выплачиваться министерством внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии. Юрлица и индивидуальные предприниматели, за исключением госучреждений, смогут получить до 80% от общей суммы затрат на транспортировку товаров, но не более 8 млн руб. При этом экспортер должен работать в республике и быть участником проекта «Сделано в Башкортостане».

Карина Мамаева

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