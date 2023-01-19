По прогнозам экспертов, в 2023 году доля электромобилей в общем парке новых машин в России может вырасти с 0,66% до 1,5–2%. В стране вообще и на юге в частности у такого направления хорошие перспективы. Однако рынку серьезно мешают неопределенность со стандартами и др. барьеры, уверена Ия Гордеева, глава российской Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ), которая поделилась с «Ъ-Юг» своим мнением:



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«Рынок электродвижения в стране динамично развивается. Например, только за один 2022 год, несмотря на сложности и ограничения, в России было продано более 2 тыс. электромобилей. По данным аналитического агентства "Автостат", самые крупные парки — в Москве (около 3 тыс. ед.), Приморский крае (1,7 тыс.), Иркутской области (1,6 тыс. шт.), в Краснодарском крае (1,3 тыс.) и в Подмосковье (чуть более 1 тыс.). И есть все предпосылки для стремительного увеличения парков электромобилей в субъектах РФ в 2023 году, поскольку в стране заработали собственные заводы по выпуску электроавтомобилей. Из ярких примеров — старт в конце минувшего года производства "Эволют" от Липецкого Моторинвест и автомобилей "Москвич". Есть проекты по созданию новых предприятий. Ведь конструкция электромобиля намного проще, чем машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Однако стремительное развитие нового для страны сегмента авторынка заострило существующие проблемы. Прежде всего, нет определенности в том, какой из существующих стандартов работы электротранспорта у нас будет ведущим. Деньги, которые государство выделяет на строительство зарядной инфраструктуры, предполагают установку на зарядных станциях коннекторов трех стандартов: CHAdeMO для азиатских машин, GB/T — для китайских и CCS — для электрокаров из Европы. Кроме того, есть еще ранее купленные и активно покупаемые сейчас машины Tesla. Они, по итогам 2022 года, заняли первое место в РФ по объему продаж новых электромобилей. У Tesla свой стандарт, машины заряжаются от станций при помощи переходников. Итак, государство средства выделяет, но надо понимать: если мы не определяемся с основным стандартом и создаем в России "зоопарк" из различных стандартов заряда электромобилей, то, в итоге, создадим очень дорогую инфраструктуру и не очень удобную для пользователей. Проще и лучше для всех, если стандарт будет единым.

Отдельный сложный вопрос — удобство уже существующей в России зарядной инфраструктуры. Она развивается по тому же сценарию, что и европейский рынок лет десять назад. То есть, сейчас у нас 35 операторов, имеющих собственные станции для зарядки электромобилей. Выходит, что каждому электромобилисту надо иметь 35 мобильных приложений и/или столько же зарядных карточек. Вот я приезжаю на станцию и у меня — настоящий веер из карт. И гадаю: "Какую сегодня выбрать: красненькую или зелененькую, чтобы можно было зарядиться?". Это неудобно и, поверьте, сильно нервирует. Зачастую владелец электромобиля приезжает на станцию и не понимает, в какое приложение на смартфоне надо зайти, чтобы просто проверить работает станция или нет. Именно поэтому следующим шагом неминуемо станет укрупнение рынка. Вместо множества мелких операторов будет ряд крупных. Отчасти помогает российское приложение 2 Chargers, которое содержит информацию о всех зарядных станциях. Однако зарядиться с его помощью нельзя, так как это приложение носит пока только информационный характер.

Конечно, конкуренция останется, но такая, из-за которой конечные потребители не будут страдать и смогут спокойно передвигаться на своих электрокарах по всей стране. При условии, что такие станции будут на трассе или в населенных пунктах не реже, чем через каждые 150-200 км (на столько в среднем сегодня хватает одной зарядки самого слабенького электромобиля). К сожалению, пока у нас в стране станций явно не хватает. Например, есть участки, где и на тысячу километров не встретишь ни одного "зарядника", и есть города, где пока нет зарядной инфраструктуры. Это — еще одна проблема, требующая оперативного решения. Для сравнения, в странах с развитым электродвижением зарядные станции есть как на дорогах, так и возле многоквартирных домов, жилых комплексов и загородных поселков».