Жителя Крымска, обещавшего потерпевшему повлиять на суд, осудили за мошенничество

Жителя Крымска Сергея Маркова, пообещавшего потерпевшему содействие в обжаловании приговора суда, признали виновным в особо крупном мошенничестве.Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что злоумышленник, не имея юридического образования, договорился с ранее незнакомой ему женщиной о содействии в смягчении приговора ее супругу. За это он потребовал 1,5 млн руб. Всю сумму мужчина получил путем нескольких переводов на банковскую карту. Сообщается, что ранее Сергей Марков взял у знакомого в долг 1,4 млн руб. под расписку, заранее зная, что не сможет вернуть деньги.

В отношении жителя Крымска возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По окончании расследования материалы были переданы в суд. Изучив доказательства вины подсудимого, Сергея Маркова признали виновным в совершенных преступлениях. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина признал свою вину в содеянном, но попытался обжаловать решение инстанции. Краснодарский краевой суд не изменил решение первой инстанции. Приговор вступил в силу.

Анастасия Донскова

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