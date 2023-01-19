В Бирске из-за аварии без холодной воды остались 1,1 тыс. человек

Сегодня утром от АО «Башкоммунводоканал» в Главное управление МЧС по Башкирии поступило сообщение о работах по устранению аварии в Бирске в связи с утечкой на водопроводе холодного водоснабжения, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Диаметр чугунной трубы — 15 см. Отключено водоснабжение около 300 частных домов и 19 двухэтажных многоквартирных домов. В них проживают более 1,1 тыс. человек. Также под отключение попали сельский клуб, два детских сада, школа и колледж, здание администрации Бирского района.

В случае необходимости власти организуют подвоз воды, отмечается в сообщении.

Аварийные работы планируется завершить сегодня до 21:00.

Майя Иванова

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