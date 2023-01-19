БМК должно принудительно выплатить 30 млн рублей шведскому поставщику

Арбитражный суд Башкирии выдал исполнительный лист на принудительное исполнение решения о взыскании с АО «Белорецкий металлургический комбинат» €406,7 тыс. (по курсу ЦБ на 19 января — около 30,3 млн руб.) в пользу шведского Hyperion Materials & Technologies. В эту сумму вошла задолженность по оплате за поставленный товар и проценты с 2020 года.

В июле прошлого года Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России взыскал с комбината €398,7 тыс. Однако должник решение третейского суда не исполнил, в связи с чем шведская компания обратилась в арбитражный суд Башкирии, следует из материалов дела.

АО «БМК» зарегистрировано в 1994 году в Белорецке, принадлежит ПАО «Мечел». Комбинат является единственным предприятием в стране, где выпускается микропроволока. За 2021 года прибыль компании составила 3,2 млрд руб. при выручке 35,3 млрд руб.

Влада Шипилова

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