Экс-глава района в Забайкалье осужден на девять лет строгого режима за взятку 280 тыс. рублей

Борзинский районный суд Забайкальского края сегодня, 19 января, вынес приговор в отношении Сергея Русинова, экс-главы Борзинского района. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, мужчина признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «б», п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и решением суда приговорен к наказанию в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Размер взятки составил 280 тыс. руб.

«В 2021 году Русинов, занимавший на то время пост главы города Борзя, получил взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в реализации муниципального контракта. Установлено, что предприниматель, выиграв муниципальный контракт на ремонт дороги стоимостью 18 млн руб. и выполнив часть работ, подвергся вымогательству со стороны чиновника. Русинов потребовал взятку в размере 280 тыс. руб., угрожая в противном случае расторгнуть контракт»,— отмечается в сообщении.

Помимо наказания в виде лишения свободы суд приговорил чиновника к штрафу в размере 1,4 млн руб., а также наложил трехлетний запрет на занятие им должностей, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на государственной службе и в органах местного самоуправления. Приговор суда не вступил в силу. Сергей Русинов возглавлял Борзинский район с июня 2021 года по апрель 2022 года, когда он был задержан в рамках возбужденного против него уголовного дела.

Влад Никифоров, Иркутск