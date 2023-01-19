В Свердловской области в выходные потеплеет до нуля градусов

В Свердловской области с 19 по 21 января ожидается потепление до нуля градусов. По данным уральского Гидрометцентра, днем в четверг, 19 января, температура воздуха днем в регионе составит -2°…-7°. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В пятницу, 20 января, температура ночью составит -5°…-10°, в горах и низинах похолодает до -15°. Днем ожидается -4°…+1°. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В субботу, 21 января, ночью температура воздуха составит -8°…-13°, в горах и низинах — до -13°. Днем ожидается потепление до нуля градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге 19 января температура воздуха днем составит -2°…-4°. В пятницу ночью ожидается -6°…-8°, днем — -1°…-3°. В субботу температура воздуха ночью составит -4°…-6°, днем — -3°…-5°.

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