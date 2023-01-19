ХК «Ижсталь» из Удмуртии обыграл «Нефтяника» в матче в Альметьевске

18 января хоккейный клуб из Удмуртии «Ижсталь» одержал победу в выездном матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Игра против альметьевского «Нефтяника» закончилась со счетом 1:2, сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ижстали» Фото: пресс-служба «Ижстали»

«Матч получился боевой, на характере, на духе. Да, никто не хотел уступать. Мы, конечно, довольны этой победой — выцарапали. Второй период не сыграли в полную концентрацию, был хороший шанс чуть-чуть еще забить "голик", может быть два, но большинство не сработало - компонент, который надо подтягивать»,— рассказал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин по итогу матча.

«Ижсталь», которая прервала череду поражений, оказалась на 16 месте в турнирной таблице. 20 января команда проведет матч в Нефтекамске против местного «Тороса».