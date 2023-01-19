ВМС США не уверены, что подлодки нового поколения будут построены в срок

Чиновники военно-морских сил США и Пентагона, контролирующие разработку подводной лодки нового поколения стоимостью $132 млрд, не уверены, что ее удастся построить до запланированного 2031 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на неопубликованный сентябрьский отчет Счетной палаты.

Из документа следует, что чиновники ВМС и Пентагона не получили необходимые данные о графике работ и статистическую информацию. Строительством новой подлодки занимаются компании General Dynamics Corp. и Huntington Ingalls Industries Inc. Представитель General Dynamics сообщил агентству, что первая подлодка построена примерно на треть, и отказался комментировать отчет Счетной палаты.

Bloomberg сообщил, что в документе речь идет о 12 атомных подводных лодках с баллистическими ракетами типа Columbia, которые должны заменить флот из 14 подлодок типа Ohio. Агентство отметило, что подлодки Columbia рассматриваются США в качестве ключевого компонента ядерного сдерживания во второй половине XXI века наряду с межконтинентальными баллистическими ракетами и оружием воздушного базирования. Первый экземпляр обойдется Конгрессу в $15 млрд, сообщило издание.

Эрдни Кагалтынов