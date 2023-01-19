Челябинская компания «ЭлМетро» получила заем в 17,2 млн рублей на модернизацию

Производитель контрольно-измерительных приборов «ЭлМетро групп» получил от фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области льготный заем в 17,2 млн руб. на улучшение оснащения. Об этом сообщают в ФРП региона.

Средства выделят по собственной программе фонда «Цифровизация промышленности» — размер процентной ставки по ней не превышает 3% годовых. Заем компания намерена потратить на внедрение комплекса роботизированной сварки, который позволит повысить производительность труда.

По словам главного инженера «ЭлМетро групп» Павла Маркина, сегодня на российском рынке из-за санкций возникла нехватка выпускаемых компанией кориолисовых расходомеров. «Узким местом при их производстве является аргонодуговая сварка линейных и кольцевых швов. Чтобы быстро нарастить производительность, параллельно повышая качество, нам требуется внедрение на этом участке автоматизированных и роботизированных комплексов», — рассказал Павел Маркин.

Приборостроительное предприятие «ЭлМетро групп» специализируется на выпуске интеллектуальных и высокоточных приборов и датчиков. В их числе счетчики-расходомеры, автоматические потоковые плотномеры и видеографические регистраторы-контроллеры.