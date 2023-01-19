В результате централизации закупок в Удмуртии сэкономили 4 млрд рублей в 2022 году

В 2022 году централизация закупок позволила сэкономить 4,19 млрд руб. бюджетных и внебюджетных средств Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

В частности, экономия по итогам конкурентных закупочных процедур в рамках ФЗ №44 составила 2,73 млрд руб., в рамках ФЗ №223 — 743,5 млн руб. Еще 368,6 млн руб. и 14,3 млн руб. сэкономлено при отборе единственного поставщика путем выбора наилучшего предложения по ФЗ №44 и по ФЗ № 223 соответственно. На этапе предварительного контроля до осуществления закупки заказчиком экономия составила 306,1 млн руб.

Кроме того, получена экономия в размере 30,2 млн руб. по закупкам работ по капитальному ремонту в рамках Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Удмуртии.