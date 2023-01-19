Компания Lamborghini анонсировала гибридный суперкар с V12, который станет первой серийной моделью с бензо-электрической силовой установкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все автомобили Lamborghini с двигателем V12

Фото: Lamborghini Все автомобили Lamborghini с двигателем V12

Фото: Lamborghini

Итальянский автопроизводитель использовал 12-цилиндровые двигатели с 1963 года и, несмотря на ужесточающиеся экологические стандарты, продолжит устанавливать на свои модели аналогичные агрегаты. С 2023 года все новые модели Lamborghini будут иметь гибридную силовую установку.

Заявлено, что премьера гибридного суперкара с V12 состоится в первом квартале 2023 года. Официальной информации о модели пока нет. Напомним, выпуск Lamborghini Aventador — самого массового и последнего автомобиля марки с бензиновым V12 — завершился в сентябре 2022 года.

Максим Вершинин