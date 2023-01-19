«Ъ-Удмуртия» запустил проект «ГОДные итоги», где предприниматели, представители власти и эксперты отвечают на три важных вопроса 2022 года. Они рассказали о главных цифре, выборе и желании прошедшего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Заместитель председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

— Назовите главную цифру года 2022

— 991 инициативу подали жители Удмуртии в 2022 году для участия в конкурсах инициативного бюджетирования.

Это значит, что с каждым годом растет число активных граждан, которые с помощью механизма инициативного бюджетирования развивают территории. Жители объединяются в инициативные группы, выдвигают свои идеи, голосуют на общем собрании, и в дальнейшем совместно с администрацией муниципалитета участвуют в реализации проектов. Есть совершенно уникальные, интересные проекты, у которых продолжилась дальнейшая счастливая судьба после ввода в реализацию, сложилось сообщество жителей, заинтересованных в развитии на благо и процветание этого города, деревни, села.

Объединение жителей в процессе выдвижения идей и реализации проектов инициативного бюджетирования однозначно положительно влияет на социальное самочувствие населения и развитие гражданского общества.

— Каким был ваш главный выбор года?

— Главный выбор 2022 года — человекоцентричность. И она — во всем. Мы перешли к практике консультирования по земельно-имущественным вопросам не дистанционно, а на местах. Кстати, в этом году благодаря этому помогли 1500 человек, которые много лет не знали, как узаконить свои права на принадлежащую им недвижимость.

Мы запустили совершенно новый инклюзивный конкурс «Без границ» для реализации проектов людей с инвалидностью. Это новаторский уникальный проект, пока единственный в России, в котором участвуют жители всех 30 муниципальных образований Удмуртии.

Мы провели комплекс мероприятий по финансовой грамотности. Больше 700 тысяч человек посмотрели материалы на эту тему в наших соцсетях.

Но самое главное — принцип человекоцентричности сохранился при планировании бюджета на предстоящий год. В этих сложных условиях, под давлением санкций зарубежных стран, наши главные приоритеты остались неизменными — поддержка тех, кто в этом особенно нуждается, в том числе семьей наших воинов, которые сегодня защищают интересы России в зоне СВО, а также реализация национальных проектов, приносящих реальные, ощутимые положительные изменения в жизнь наших граждан.

— Какое ваше главное новогоднее желание?

— Желаю провести эти новогодние праздники в согревающем уютном кругу близких и родных вам людей. Наполниться энергией и заскучать по коллегам и рабочим дням.

У меня два новогодних желания:

Первое: почаще проводить время в уютном кругу близких и родных мне людей!

Второе: добавить в сутки еще часов пять рабочего времени!