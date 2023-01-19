В Новосибирске на станции железной дороги произошел разлив соляной кислоты

На станции «Инская» в Новосибирске произошла капельная течь аварийно химически опасного вещества (АХОВ) из железнодорожного вагона. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в МЧС региона, сотрудники ведомства выехали на место, однако у ОАО «РЖД» заключен договор на ликвидацию последствий аварии с частной компанией.

По предварительным данным, произошел разлив соляной кислоты. Ситуация находится на контроле МЧС.

Следственное управление и новосибирская транспортная прокуратура по факту утечки химически опасного вещества на железнодорожной станции проводят проверку.

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Лолита Белова