В Самарской области за неделю подорожали огурцы и капуста

Цены на ряд товаров и услуг изменились за неделю в Самарской области. Среди подорожавших товаров оказались свежие огурцы (на 6%; 192,1 руб. за один кг) и белокочанная капуста свежая (на 4,3%; 20,9 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Также за прошедшие семь дней в регионе снизились цены на бананы (2,7%; 90,6 руб. за один кг) и морковь (1,7%; 28,9 руб. за один кг). Одновременно с этим за указанный период в Самарской области подешевели шлифованный рис (на 2,3%; 96,5 руб. за один кг) и вермишель (1,9%; 81,9 руб. за один кг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Федорова, Коммерсантъ Фото: Дарья Федорова, Коммерсантъ

Кроме того, в регионе снизились цены на свежие помидоры (на 1,7%; 152,4 руб. за один кг), шампунь (на 2%; 186,6 руб. за 250 мл). Ранее стало известно о том, что инфляция в Самарской области сократилась с 14,38% до 13%.

Георгий Портнов