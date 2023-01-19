В Перми объем добровольной оплаты парковок превысил сумму штрафов

В 2022 году объем штрафов за неоплаченную парковку в Перми составил 114 млн руб. Сумма добровольной оплаты превысила объем штрафов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

По данным дирекции дорожного движения, объем поступлений в бюджет Перми от внесения платы за пользование платными парковками за 2022 год составил 124 млн руб.

«Для удобства жителей города созданы лояльные условия для оплаты парковочного пространства,— отметил начальник дирекции Дмитрий Артеменко.— Например, пользователь платной парковки может произвести оплату парковки после ее завершения, используя функцию постоплаты, до 23:59 текущих суток, в которые была осуществлена парковка, а также в течение дня, следующего за днем окончания парковочной сессии, при помощи сайта либо мобильного приложения. А при досрочной остановке парковочной сессии пользователю осуществляется возврат денежных средств за каждый полный неиспользованный оплаченный час».

Мониторинг платных парковок в городе осуществляют мобильные комплексы «ПаркРайт». Они курсируют по установленным маршрутам с интервалом 20 минут в зоне платных парковок в часы их работы, фиксируя автомобили, размещенные на парковочных местах. Если один и тот же автомобиль в базе данных оплаченных авто не числится ни в первый, ни в последующий раз — это правонарушитель. Два фото с интервалом в 20 минут с мобильного фиксатора являются основанием для наложения штрафа. Автомобилистам-уклонистам от оплаты парковки грозит штраф в размере 1 тыс. руб. за первое выявленное правонарушение в году и 2 тыс.— за каждое последующее. За незаконный паркинг на специально отведенных местах для авто инвалидов штраф выше — 5 тыс. руб.