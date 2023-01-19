В 12 районах Волгоградской области почти нет неиспользуемых сельхозземель

По итогам 2022 года в Волгоградской области возвращено в оборот 98,4 тыс. га сельскохозяйственных земель. Об этом сообщили в администрации региона.

Эта цифра в 2,5 раза превышает план, что делает Волгоградскую область одним из лидеров в стране по сокращению площади неиспользуемой пашни.

По информации комитета сельского хозяйства региона, всего с 2014 года площадь возделываемой пашни возросла на 624,5 тыс. га. На сегодняшний день в 12 муниципальных районах — Алексеевском, Еланском, Киквидзенском, Котельниковском, Нехаевском, Новоаннинском, Новониколаевском, Октябрьском, Чернышковском, Серафимовичском и Суровикинском, а также в городском округе город Михайловка — неиспользуемые поля практически отсутствуют.

Марина Ковалева