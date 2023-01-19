В Аргаяшском районе компанию оштрафовали за загрязнение берега озера отходами

Министерство экологии Челябинской области оштрафовало ООО «Энергостроймеханизация» на 150 тыс. руб. за загрязнение берега озера Малое Миассово отвалами грунта и строительными отходами. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что сотрудники компании копали канаву на берегу озера Малое Миассово (Аргаяшский район), из-за чего перекрыли проход к расположенной рядом базе отдыха. Кроме того, работники складировали в прибрежной полосе отвалы грунта, что создало угрозу его попадания в воду. Также организация оставила строительные отходы на не защищенной от отсадков почве.

В отношении компании возбудили административное дело о нарушении требований к охране водных объектов, которое могло повлечь их загрязнение (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ). Директору организации внесли представление об устранении нарушений, которое было исполнено: канаву засыпали, а строительный мусор с прибрежной территории регулярно вывозится.