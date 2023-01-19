СКР возбудил дело о халатности из-за холода в квартирах в алтайском селе

В Шипуновском районе Алтайского края СУ СКР возбудило уголовное дело по факту халатности из-за жалоб местного населения на низкую температуру в квартирах.

По предварительным данным СКР, на протяжении всего отопительного сезона 2022-2023 годов температура воздуха в квартирах жителей села Шипуново составляла около плюс 10 градусов, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. При этом ранее, отмечают местные жители, в районе была введена в эксплуатацию дорогостоящая модульная котельная, а летом заменены трубы на теплотрассе.

Правоохранители изучают документы теплоснабжающей организации, проводят необходимые экспертизы.

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Лолита Белова