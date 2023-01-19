Центр фехтования в Уфе построит «Башгражданстрой»

Управление капитального строительства Башкирии по итогам конкурса заключило контракт на строительство Центра фехтования в Уфе с ООО Трест «Башгражданстрой», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — за 1,04 млрд руб. Второй участник конкурса, не названный в протоколе, готов был исполнить его за 1,03 млрд руб. (дисконт — 0,5%).

Генподрядчик до середины декабря 2024 года должен провести строительно-монтажные, пусконаладочные работы и поставить оборудование. Двухэтажное здание планируется построить в южной части жилого района «Затон-Восточный». Площадь застройки составит 4 тыс. кв. м. В универсальном спортивном зале разместят зрительские трибуны на 350 – 375 мест. В вестибюле будут расположены гардеробные для посетителей, магазин спортивных товаров, буфет на 36 посадочных мест. В правом крыле здания оборудуют специализированный спортивный зал с раздевальными и душевыми, сауной и комнатой отдыха.

Центр фехтования входит в перечень объектов, которые должны быть построены к юбилею Уфы в 2024 году.

ООО Трест «Башгражданстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит МУП «ИСК Уфы». Зарегистрировано в 2004 году с уставным капиталом 500 млн руб. В 2021 году выручка общества составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 12,3 млн руб.

Майя Иванова

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