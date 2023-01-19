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обновлено 09:42

СМЗ возглавил топ-менеджер «Атомредметзолота»

Cовет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» опубликовал протокол заседания совета директоров компании. Как следует из документа, орган управления предприятием принял решение о досрочном прекращении полномочий гендиректора СМЗ Артура Уртаева, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в хищении 250 млн руб., принадлежащих заводу.

Фото: Атомредмедзолото

Фото: Атомредмедзолото

Как и предполагали собеседники «Ъ-Прикамье», новым гендиректором ОАО назначен Руслан Димухамедов, один из топ-менеджеров АО «Атомредметзолото», а председателем совета избран Владислав Демидов, замдиректора одного из департаментов Минпромторга.

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