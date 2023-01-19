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Суд продлил арест пятерым жителям Уфы, обвиняемым по делу террористического сообщества

Советский райсуд Уфы продлил до 23 марта арест депутату Курултая Башкирии Дмитрию Чувилину, врачу-отоларингологу ГКБ №21 Алексею Дмитриеву, экс-кандидату в депутаты Госдумы Павла Матисову, Юрию Ефимову и Ринату Буркееву. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранты дела были задержаны в марте прошлого года. Предположительно они состояли в уфимском марксистском кружке.

В зависимости от роли и степени участия пятеро подозреваются в организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ), а также в публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или в пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

В пресс-службе регионального управления СКР заявили, с 2019 по 2022 год подозреваемые были участниками террористической организации, которая планировала «насильственное изменение конституционного строя России» и распространяли «материалы, содержащие призывы к насильственному захвату власти», чтобы «привлечь наибольшее количество единомышленников».

В мае Росфинмониторинг внес Дмитрия Чувилина, Алексея Дмитриева и Павла Матисова в перечень террористов и экстремистов.

Венера Хисамова

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