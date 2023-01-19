Обвиняемый в выводе за рубеж валюты на 340 млн рублей получил условный срок

В Барнауле суд вынес приговор организатору преступной группы, занимавшейся незаконным выводом за рубеж иностранной валюты. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов) и ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) ему назначили пять с половиной лет условно и штраф в размере 200 тыс. руб. При вынесении решения суд учел, что обвиняемый заключил соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, создатель группы и трое его помощников, используя 38 подставных фирм, с февраля 2017-го по январь 2020 года вывели за рубеж валюту на сумму 340 млн руб. Злоумышленники, говорится в деле, представляли в банк документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Уголовное дело в отношении остальных участников преступной группы поступило в Центральный суд Барнаула.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев