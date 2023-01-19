В Котовске Тамбовской области планируют производство средств защиты растений за 60 млн рублей

Местное ООО «Биотехраст» получило статус резидента индустриального парка в Котовске Тамбовской области, компания планирует инвестировать 59,9 млн руб. в строительство в производства средств защиты растений. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве региона. Инвестор также намерен заняться выращиванием семенного картофеля.

По данным «Ъ-Черноземье», компания планирует производить «методом микробиологического синтеза» препараты «Триходерма Вериде» (45 т или 13,1 млн руб. в год), «Псевдобактерин» (25 т или 7,3 млн руб. в денежном выражении), а также микроклубни картофеля (30 тыс. штук или 750 тыс. руб.).

Под проект компания получила в аренду два земельных участка в индустриальном парке «Котовск» общей площадью 3,5 га. Ранее, но уже в период губернаторства в Тамбовской области Максима Егорова, «Биотехраст» наделили статусом резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Котовск», в границы которого входит парк.

Инвестиции планируются «из собственных средств» компании. Срок окупаемости оценивается в восемь с половиной лет. Власти рассчитывают за время реализации проекта — до 2023 года — получить 71,3 млн руб. налогов, в том числе в областной — 17,9 млн руб. Сейчас компания занимается проектированием строительства.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Биотехраст» зарегистрировано в Котовске Тамбовской области в марте 2022 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. 100% долей в компании принадлежат местной агрофирме ООО «Золотая нива» Валерия, Андрея и Геннадия Гриценко. Последний выступает и гендиректором «Биотехраста».

Сергей Калашников

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