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Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае продлили полномочия на пять лет

Краевое заксобрание вновь утвердило Светлану Денисову уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае. Срок ее полномочий составит пять лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Светлана Денисова была назначена уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае в 2017 году. В октябре 2022 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил продлить ее полномочия еще на пять лет.

До назначения на должность уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае госпожа Денисова была председателем АНО «Пермский городской родительский совет», исполнительным директором ассоциации «Общественно активные школы». Являлась членом Общественной палаты Пермского края, была председателем ее комиссии по социальной политике и председателем созданной при Общественной палате комиссии по общественному (гражданскому) контролю, занимала должность заместителя председателя палаты.

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