На продажу выставлены помещения Роскомснаббанка на 980 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги офисные помещения Роскомснаббанка в Уфе, Октябрьском и Кумертау общей начальной стоимостью около 980 млн руб.

Отдельными лотами продаются помещения на первых и цокольных этажах зданий на улицах Октябрьской Революции, Коммунистической, Гафури, Архитектора Рехмукова в Уфе, на проспекте Ленина в Октябрьском, на улице 60 лет БАССР в Кумертау.

Единым лотом предлагается приобрести помещения на улице Коммунистической, 78 в Уфе площадью более 5 тыс. кв. м начальной ценой 602,2 млн руб.

Всего на торги, которые назначены на 14 марта, выставлено девять лотов. Аукцион проводится на повышение, шаг — 5% от начальной цены продажи.

Роскомснаббанк контролировала семья уфимского предпринимателя Флюра Галлямова. В марте 2019 года банк был лишен лицензии. ЦБ усмотрел в деятельности финансовой организации аффилированность с юрлицами, имеющими признаки финансовых пирамид. В июле 2021 года арбитражный суд Башкирии признал Роскомснаббанк банкротом. На момент отзыва лицензии обязательства банка перед 3 тыс. кредиторов оценивались в 22 млрд руб.

Влада Шипилова

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