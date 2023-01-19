Москва закупает дженерик препарата для лечения ВИЧ по цене в 3,5 раза ниже, чем у оригинального

Московские власти закупили дженерик ралтегравира — препарата для лечения ВИЧ — по цене 2,8 тыс. руб. за упаковку. Речь идет о «Ролнавире» от российского «Промомеда». Максимальная стоимость оригинального лекарства «Исентресса» от интернационального производителя MSD в шесть раз выше — 17,2 тыс. руб. за упаковку, средняя закупочная цена по итогам 2022 года составила 9,7 тыс. руб.

Тендер на 4,9 тыс. упаковок объемом 60 таблеток по 400 мг выиграл дистрибутор «Биопрепарат», передает РБК. Он снизил максимальную стоимость в пять раз — с 70,7 млн руб. до 14,1 млн руб. Предложения двух других участников тендера оказались выше — 14,5 млн руб. и 70,3 млн руб. (их названия не раскрываются).

Ралтегравир входит в международные и российские рекомендации при лечении ВИЧ. По госконтрактам до 2022 года поставлялся только оригинальный «Исентресс». Осенью истек патент на молекулу ралтегравира. После этого дженерики зарегистрировали «Промомед» («Ролнавир») и «Фармасинтез» («Ралтегра»).

По разным данным, в России живут от 850 тыс. до 1,1 млн человек с ВИЧ. Еще около 400 тыс. граждан не знают о своем заболевании.

О причинах разных оценок зараженных ВИЧ — в материале «Ъ» «Небезнадежно, но неутешительно».

Леонид Уварчев