Депутаты краевого заксобрания поддержали запрет на участие иноагентов в работе избиркомов

Заксобрание Пермского края в первом чтении приняло поправки в региональное законодательство о выборах, запрещающие лицам, которые включены в реестр иноагентов, быть членами избирательных комиссий с правом решающего или совещательного голоса. За эту инициативу единогласно проголосовали 54 депутата, присутствовавшие на заседании.

Если в реестр иностранных агентов будет включен действующий член комиссии с совещательным голосом, его полномочия предлагается прекращать немедленно.

Физическим лицам, признанным иностранными агентами, запрещается также вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и фонды референдума. Эти изменения были предложены краевой избирательной комиссией и приводят региональные законы в соответствие федеральным. Во втором чтении законопроект планируется рассмотреть в феврале.