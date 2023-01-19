Задолжавший 9 млн рублей депутат из Кукуштана остался без Range Rover

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю арестовали иномарку, принадлежащую депутату земского собрания Кукуштанского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП.

В отделе судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находился ряд исполнительных производств о взыскании с депутата различных категорий долгов на общую сумму более 9 млн руб. В частности, за 47-летним мужчиной числятся задолженности по налогам и ущербу, причиненному в результате ДТП. Но большую часть долга составляют неисполненные финансовые обязательства перед физическими лицами.

Судебный пристав провел проверку имущественного положения должника и установил, что за ним зарегистрировано транспортное средство Range Rover. В результате проведенных исполнительных действий внедорожник был арестован, изъят и передан на ответственное хранение одному из взыскателей. У должника еще есть время, чтобы выплатить всю сумму долга и вернуть свою иномарку, в противном случае она будет реализована с торгов.