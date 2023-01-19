Материалы по ДТП в Волгограде, в котором погибли трое и пострадали шесть человек, передадут следователям

Волгоградские следователи ходатайствуют о передаче им материалов проверки по факту ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает СУ СК.

По предварительным данным, 18 января около 14.30 в Волгограде столкнулись грузовой автомобиль и маршрутное такси. В аварии на месте погибли трое, в том числе ребенок. Еще шесть человек, среди которых трое детей, госпитализированы.

«В связи с широким общественным резонансом руководителем регионального управления СКР Василием Семеновым дано поручение о подготовке ходатайства в адрес прокурора Кировского района об изъятии материалов из производства территориального отдела МВД и передачи его для проведения дальнейшей проверки в органы СКР», - поясняет пресс-служба СУ СК.

Марина Ковалева