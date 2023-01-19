Алексей Текслер поручил отремонтировать окружной военный госпиталь в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести ремонт и обновить оборудование в окружном военном госпитале в региональном центре. Он отметил, что в условия лечения в медучреждении нуждаются в улучшении.

«Принял решение помочь госпиталю силами региона с ремонтом. Сейчас отдельно обсудили вопросы оборудования, тоже окажем необходимую помощь. Важно, чтобы условия, в которых лечатся наши бойцы с передовой, были надлежащего качества», – подчеркнул Алексей Текслер.

Окружной военный клинический госпиталь в Челябинске рассчитан на 150 пациентов. В нем функционируют хирургическое, терапевтическое, неврологическое, кожно-венерологическое, инфекционное отделения и отделение анестезиологии-реанимации.