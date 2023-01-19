Волейболисты новосибирского «Локомотива» выиграли в Минске

Новосибирский «Локомотив» победил единственного иностранного участника российской мужской волейбольной Суперлиги – минский «Строитель». Игра состоялась в столице Беларуси.

Гости отдали сопернику только один сет, одержав победу со счетом 3:1 (25:17, 25:16, 21:25, 25:21). Больше всего очков в матче набрал диагональный новосибирцев Илья Казаченков. 11 из 30 очков он набрал эйсами.

Другие сибирские команды Суперлиги провели матч 18-го тура с разным успехом. Кемеровский «Кузбасс» в Уфе разгромил местный «Урал» 3:0. С таким же счетом красноярский «Енисей» уступил дома белгородскому «Белогорью».

После матчей 18 января «Локомотив» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата. «Кузбасс» занимает седьмую строчку, а «Енисей» – десятую.

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Валерий Лавский