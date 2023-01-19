В Прикамье в стадии строительства находится 1,59 млн кв. м жилья

По данным сайта «Единый ресурс застройщиков», в Пермском крае 53 застройщика возводят 1,59 млн кв. м многоквартирного жилья. Топ-5 крупнейших девелоперов региона по объемам текущего строительства возглавил ПЗСП, у группы в стадии строительства находится 332,6 тыс. кв. м жилья. Доля текущего строительства ПЗСП в Прикамье составляет 19,9%.

Второе место рейтинга занял «Стройпанелькомплект» со строящимся жильем в 120,2 тыс. кв. м (доля в регионе — 7,2%). Третье место заняла СГ «Развитие» с объемами 115,7 тыс. кв. м (доля 6,9%), четвертое — СИК «Девелопмент-Юг» со 109,5 тыс. кв. м (доля 6,5%). Замыкает пятерку лидеров «топа» ГК «ПМД», у девелопера строится 104,6 тыс. кв. м жилья (доля 6,2%).

Напомним, что в топ-200 застройщиков РФ по объему ввода жилья за 2022 год вошли три пермские компании: «Стройпанелькомплект», ПЗСП и ГК «ПМД». Как указано на портале «Единый ресурс застройщиков», СПК занял в рейтинге 52-е место, введя в минувшем году в Прикамье 100,2 тыс. кв. м жилья. ПЗСП в 2022 году сдал 70,1 тыс. кв. м жилья и закрепился на 86-м месте «топа». ГК «ПМД» заняла в рейтинге 176-е место, в 2022 году холдинг сдал 43,3 тыс. кв. м жилья.