«Автомобилист» проведет выездной матч с московским «Динамо»

В четверг, 19 января, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет матч с ХК «Динамо» (Москва). Игра начнется в 21:30 (екб) на «ВТБ Арене».

ХК «Динамо» из 52 игр в текущем сезоне КХЛ победил в 30 и занимает пятое место в конференции «Запад». В прошлом сезоне команды провели один матч, в котором «Автомобилист» проиграл с разгромным счетом 7:1.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» в этом сезоне была с московским «Спартаком». Матч завершился победой команды из Екатеринбурга со счетом 4:7. С начала сезона команда «ХК Автомобилист» провел 51 игру, в 30 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает первое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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