В Красноярске осудили сбытчиков поддельных денег

Свердловский райсуд Красноярска вынес приговор сбытчикам фальшивых 5-тысячных купюр, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД России. По данным полиции, в конце декабря 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из магазинов кассир обнаружил поддельную купюру номиналом 5 тыс. руб. Стражи порядка возбудили уголовное дело по ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег), расследуя его, они задержали четырех жителей краевого центра. У одного их них правоохранители изъяли поддельную банкноту.

Как установило расследование, злоумышленники на одном из сайтов объявлений приобрели за 9 тыс. настоящих рублей пять фальшивых пятитысячных купюр. Подделками они рассчитывались в торговых точках. Всем четырем обвиняемым суд назначил условные сроки от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 4 месяцев.

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Илья Николаев