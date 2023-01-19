Комитет Госдумы попросил Евгения Куйвашева разобраться с водителем, который не пустил в автобус женщину с коляской

Комитет Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой провести проверку из-за инцидента в Нижнем Тагиле, где водитель автобуса не пустил в салон женщину с коляской. Об этом в своем telegram-канале написала глава комитета Нина Останина.

По словам депутата, это не единичный случай в регионе. Кроме того, иногда водители требуют дополнительную плату за провоз колясок с детьми.

«Обратилась к губернатору с просьбой разобраться с ситуацией, дать соответствующие разъяснения и указания как отвечающим за перевозки жителей лицам, так и местным органам власти, а также проинформировать думский комитет о принятых мерах», – отметила госпожа Останина.

По информации местных СМИ, инцидент произошел утром 17 января. Водитель автобуса отказалась пускать женщину с коляской, которая хотела доехать до остановки «Школа №49», заявив, что вход с коляской запрещен.

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