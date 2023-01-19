В СВО принимают участие 33 депутата из Башкирии

В специальной военной операции принимают участие 33 депутата Башкирии от «Единой России» разных уровней — от советов сельских поселений до республиканского парламента, сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии. Среди них есть как мобилизованные, так и добровольцы.

Спикер парламента Константин Толкачев заявил, что весь депутатский корпус республики задействован в решении задач, связанных с проведением СВО: «Разрабатываются и принимаются законы по поддержке военнослужащих и членов их семей. Держим связь с волонтерами, которые хотят помочь фронту».