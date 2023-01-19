В восточной части Краснодара начали строительство детсада на 350 мест

В Краснодаре на улице Лоцманской началось строительство детского сада на 350 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На земельном участке площадью 1,3 га в настоящее время идет обустройство котлована. Общая площадь будущего дошкольного учреждения составит 7 тыс. кв.м. В нем разместят пищеблок, медкабинет, прачечную, групповые ячейки, административные помещения и 18 навесов во дворе садика.

Всего в краевом центре за текущий год планируют завершить строительство 10 школ, 16 детских садов, трех спортобъектов и детской поликлиники. В 2023 году в Краснодаре хотят ввести в эксплуатацию 36 соцобъектов. Годом ранее в городе аналогичную процедуру прошли 10 объектов социальной инфраструктуры.

Анастасия Донскова

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